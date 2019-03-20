Коболев остался главой правления "Нафтогаза" еще на год

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев остается на своей должности.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

Контракт с Коболевым и остальными членами правления будет продлен на один год до 20 марта 2020 года.

"Сегодня мы принимаем решение о том, чтобы продлить с правлением компании на один год контракт с ежемесячным и ежеквартальным отчетом о достижении целей. Если они не будут достигнуты, это будет основанием для расторжения контракта", - сказал премьер-министр.

По словам Гройсмана, Кабинет министров согласовал с набсоветом "Нафтогаза" три ключевых условия, на которых продлевается контракт с правлением компании.

Это создание сертифицированного оператора ГТС с 1 января 2020 года, увеличение добычи природного газа до 18 млрд кубометров и отсутствие у менеджмента любых бонусов, вознаграждений и снижение зарплаты в два раза по сравнению с предыдущим контрактом.

Нынешний глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев был назначен в марте 2014 года, и срок его пятилетнего контракта истекал 22 марта. Наблюдательный совет хотел продлить контракт с Коболевым на три года с нынешним окладом 2,08 млн гривен в месяц.

Однако Гройсман еще в январе заявил, что правительство не будет продлевать контракт с правлением "Нафтогаза" при сохранении нынешних зарплат, и 6 марта премьер анонсировал открытый конкурс на эту должность.

11 марта набсовет сделал новое предложение с однолетним контрактом Коболева, которое Кабмин удовлетворило.