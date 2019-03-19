На Авдеевском направлении военные сбили второй беспилотник боевиков

Накануне в этом же районе украинские бойцы обезвредили разведывательный дрон.

Украинские военные сбили самодельный ударный беспилотный летательный аппарат в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

"На донецком направлении враг пытался применять самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь воинам Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Фото: БПЛА боевиков, сбитый на Авдеевском направлении

Украинские военнослужащие поставили дрону помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем повредили его огнем из стрелкового оружия.

Напомним, это уже третий БПЛА боевиков, перехваченный украинскими военными за последние несколько дней. Дроны переданы специалистам для изучения собранной ими информации.

Накануне украинские военные провели успешные испытания турецкого беспилотника "Байрактар" в Житомирской области.