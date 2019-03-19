Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП

Кандидат обещает представить ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур

?Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
Владимир Зеленский
Фото: facebook/Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины, артист Владимир Зеленский обещает представить ключевую пятерку своей команды после выхода во второй тур президентских выборов.

Об этом он рассказал на встрече с ведущими бизнес-ассоциациями в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим представить ключевых людей до конца второго тура, если мы туда пройдем. За нос водить людей не будем - мы пятерку назовем. Остальных - там на это будет до президентских полномочий около 2,5 месяцев. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что видит будущих членов своей команды среди присутствующих на встрече. "Людей, которых вы здесь видите, я вижу в своей команде. Надеюсь, что и они видят себя", - сказал он.

В то же время, Зеленский признал, что с некоторыми потенциальными кандидатами на ключевые госдолжности ему не удалось достичь договоренности.

"Вот есть персонаж, я с ним вел переговоры, потому что мы знаем друг друга с момента защиты Краматорского аэропорта в 2014 году - Кривонос Сергей Григорьевич, он защищал. Суперофицер, который сейчас стал… замглавы СНБО (замсекретаря СНБО, - ред.). Он - кандидат в президенты, мы с ним встретились, договорились, как оно будет потом - посмотрим, но в секторе обороны ты - №1, я тебя вижу", - рассказал Зеленский.

По словам шоумена, они с Кривоносом договорились, что подпишут меморандум о поддержке после второго тура президентских выборов.

"После этого через два дня и похода в Администрацию президента он снялся в пользу в пользу Порошенко. Я не знаю, с чем это связано, но я могу просто сказать, что этот человек был на это место", - заявил Зеленский.

Что касается Службы безопасности Украины, то, по его словам, "надо смотреть на офицеров во вторых и третьих звеньях в Службе". "Многие нам пишут, и в онлайн-опросе… Не знаю этого человека, но все хвалят Смешко (экс-глава СБУ, кандидат в президенты Игорь Смешко, - ред.). Не знаю, никогда не общался, поэтому не могу сделать пока выводов", - пояснил Зеленский.

Напомним, согласно данным соцопросов Зеленский - лидер президентской гонки в Украине.


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