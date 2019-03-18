Березенко прокомментировал свой вызов на допрос в полицию

"В Нацполиции так спешили меня вызвать на допрос, что даже не оформили должным образом вызов".

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Березенко заявляет, что не пришел на допрос по делу о подкупе избирателей, так как полиция не оформила надлежащим образом вызов.

Об этом Сергей Березенко написал на своей странице в Facebook.

"В Нацполиции так спешили меня вызвать на допрос, что даже не оформили должным образом вызов. Хотя успели сообщить об этом общественность. Журналисты лучше меня и адвокатов знали о месте и времени моего приглашения. Информация об этом приглашении появилась в прессе раньше, чем оно успело поступить в Верховную Раду Украины. Особенно хорошо был информирован канал 1+1, который с утра добросовестно мерз под стенами МВД ", - написал Березенко.

Далее он заявил, что готов ответить на любые вопросы, которые интересуют следствие.

"Это неделя - пленарная. Поэтому я попросил через адвоката встретиться со следователем - Мирковцем Дмитрием Михайловичем, по месту работы – в комитете Верховной Рады. Сегодня мой адвокат передал соответствующее письмо к следствию с просьбой и получил на это согласие. Обязательно сообщу о результатах этой встречи общественность – насколько мне позволят это рамки УПК. Еще раз подчеркиваю – выборы Президента должны состояться честно и прозрачно. Убежден, что избиратели очень скоро дадут оценку и политикам, и тем, кто должен следить за законностью избирательного процесса", - добавил Березенко.

Также он попросил независимых журналистов провести расследование откуда произошла утечка информации по его вызову.