Белорусские журналисты отказались участвовать в пресс-конференции к юбилею аннексии Крыма
Пресс-конференцию давал роSSийский посол в Беларуси.
Редакции белорусских негосударственных СМИ отказались от участия в пресс-конференции с послом РоSSии в Беларуси Михаилом Бабичем, посвященной пятилетию аннексии Крыма, сообщает Еврорадио.
"Учитывая заявленную тему пресс-конференции, мы не хотим, чтобы присутствие наших журналистов там было истолковано нашими читателями, как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году", - говорится в заявлении редакций СМИ.
Среди тех, кто отказался от участия в пресс-конференции, - интернет-портал TUT.BY, "Европейское радио для Беларуси", информационное агентство БелаПАН, газеты "Наша Нива" и "Народная воля".
В заявлении подчеркивается, что решение "не означает игнорирование посла РоSSии или отсутствие интереса к его позиции". Журналисты выразили готовность встретиться с Бабичем и обсудить вопросы по теме белорусско-роSSийских отношений.
Беларусь не признала Крым роSSийским, поскольку является одним из подписантов Будапештского меморандума, который предусматривает обеспечение территориальной целостности Украины.
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