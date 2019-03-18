Белорусские журналисты отказались участвовать в пресс-конференции к юбилею аннексии Крыма

Пресс-конференцию давал роSSийский посол в Беларуси.

Белорусские журналисты отказались участвовать в пресс-конференции к юбилею аннексии Крыма
Посол РоSSии в Беларуси Михаил Бабич
Фото: kremlin.ru

Редакции белорусских негосударственных СМИ отказались от участия в пресс-конференции с послом РоSSии в Беларуси Михаилом Бабичем, посвященной пятилетию аннексии Крыма, сообщает Еврорадио.

"Учитывая заявленную тему пресс-конференции, мы не хотим, чтобы присутствие наших журналистов там было истолковано нашими читателями, как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году", - говорится в заявлении редакций СМИ.

Среди тех, кто отказался от участия в пресс-конференции, - интернет-портал TUT.BY, "Европейское радио для Беларуси", информационное агентство БелаПАН, газеты "Наша Нива" и "Народная воля".

В заявлении подчеркивается, что решение "не означает игнорирование посла РоSSии или отсутствие интереса к его позиции". Журналисты выразили готовность встретиться с Бабичем и обсудить вопросы по теме белорусско-роSSийских отношений.

Беларусь не признала Крым роSSийским, поскольку является одним из подписантов Будапештского меморандума, который предусматривает обеспечение территориальной целостности Украины.


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