Страны Евросоюза подписали декларацию к пятилетию аннексии Крыма

Подписанты выразили твердую поддержку Украине и требования к РоSSии.

Страны Евросоюза подписали декларацию к пятилетию аннексии Крыма
Страны Евросоюза подписали декларацию к пятилетию аннексии Крыма
Фото: Liga.net

К пятой годовщине аннексии Россией Крыма страны Европейского союза подписали декларацию, в которой подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в декларации верховной представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени всего блока о ситуации в Крыму и Севастополе.

"Аннексия остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе отметили, что не признают аннексию украинского полуострова и готовы вводить против причастных к оккупации санкции.

Также страны-члены блока назвали недопустимым строительство Крымского моста и ожидают, что РФ обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов в Азовское море. Дипломаты осуждают нападение спецназа ФСБ РоSSии на корабли ВМС Украины у Керченского пролива и призывают отпустить захваченных в плен украинских моряков.

"Необоснованное применение силы Россией против Украины 25 ноября 2018 года является напоминанием о негативных последствиях незаконной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности", - указано в документе.

Кроме того, Европейский союз не будет признавать проведение Россией так называемых выборов на оккупированном полуострове.

Помимо прочего, ЕС отметил негативное влияние усиленной милитаризации Крыма на безопасность в регионе, ухудшение ситуации с правами человека и требуют освобождения Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и других незаконно задержанных в Крыму.

Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого РоSSия аннексировала Крым в свой состав. 18 марта президент РоSSии Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к РоSSии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РоSSии, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.

Ранее США и Турция сделали заявления в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма.


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