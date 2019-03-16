Судмедэксперт обнаружил перелом шеи у бывшего роSSийского министра Лесина, погибшего в 2015 году

ФБР отказалась признать смерть Лесина насильственной.

?Судмедэксперт обнаружил перелом шеи у бывшего роSSийского министра Лесина, погибшего в 2015 году
Михаил Лесин
Фото: crimerussia.ru

При вскрытии тела бывшего министра печати РоSSии Михаила Лесина судмедэксперты обнаружили у него перелом шеи чуть ниже линии челюсти. Травму экс-министр мог получить в момент смерти или перед ней.

Об этом сообщается в отчете Офиса главного судебного медика, предоставленного "Радио Свобода" городскими властями Вашингтона.

Тело бывшего генерального директора "Газпром-Медиа" было обнаружено 5 ноября 2015 года в номере вашингтонского отеля Dupont Circle. Ряд роSSийских СМИ объявили о том, что он умер в результате сердечного приступа, а американский портал BuzzFeed утверждал, что Лесин был избит до смерти. Некоторые СМИ связывали смерть Лесина с его согласием дать показания о коррупционных схемах в РоSSии.

В январе 2018 года ФБР опубликовало отчет, в котором пришло к выводу, что смерть Михаила Лесина не была насильственной. По данным следователей, медиаменеджер умер в результате несчастного случая на фоне "сильной алкогольной интоксикации". Непосредственной причиной гибели стала "тупая травма головы" говорится в документах.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбеРоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа ТрубыСуд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы
Комиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборовКомиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборов
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Блок рекламы


Похожие новости
Кислица на Совбезе ООН сравнил роSSийского постпреда с Шалтаем-БолтаемКислица на Совбезе ООН сравнил роSSийского постпреда с Шалтаем-Болтаем
СБУ заподозрила бывшего министра спорта Коржа в вымогательстве денег у владельцев сети киевских ломбардов (обновлено)СБУ заподозрила бывшего министра спорта Коржа в вымогательстве денег у владельцев сети киевских ломбардов (обновлено)
Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных делГлава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
Полиция задержала мужчину с телефоном погибшего сотрудника АППолиция задержала мужчину с телефоном погибшего сотрудника АП
Бывшего президента Южной Кореи судят за клеветуБывшего президента Южной Кореи судят за клевету
Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полициейПод Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией
СБУ задержала пророSSийского агитатора в ЛебединеСБУ задержала пророSSийского агитатора в Лебедине
В лондонском аэропорту Хитроу обнаружили миниатюрную бомбуВ лондонском аэропорту Хитроу обнаружили миниатюрную бомбу
НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта"НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта"
До и после отравления Скрипалей у роSSийского посольства была "необычная активность", - СМИДо и после отравления Скрипалей у роSSийского посольства была "необычная активность", - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости