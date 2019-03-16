На пост командующего сил НАТО в Европе назначили генерала Уолтерса

Он сменит на посту Кертиса Скапаротти.

На пост командующего сил НАТО в Европе назначили генерала Уолтерса
Тод Уолтерс
Фото: stripes.com

В НАТО назвали имя нового верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) и главы Европейского командования США. Этот пост займет генерал Тод Уолтерс, сообщается на сайте Североатлантического альянса в пятницу, 15 марта.

Сейчас генерал Уолтерс служит командующим Воздушного командования Альянса; начальником главного штаба ВВС США в Европе и в Африке со штаб-квартирой на немецкой авиабазе Ramstein и отвечает за воздушную и противоракетную оборону 29 стран - членов НАТО, осуществляя командование воздушными силами США в 104 странах Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока, а также в Арктике, Атлантическом и Индийском океанах.

В прошлом Уолтерс - летчик-истребитель, участвовал в операции США в Ираке.

Кандидатуру Уолтерса выдвинул президент США Дональд Трамп и одобрили в НАТО. Согласно процедуре это решение должен одобрить Сенат, после чего генерал Волтерс сменит на этом посту генерала армии США Кертиса Скапаротти, который занимал эту должность с 3 мая 2016 года.

Напомним, ранее Скапаротти заявил, что РФ может прибегнуть к ядерному оружию.


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