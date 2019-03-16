"Нацдружины" не будут применять силу на выборах, - Билецкий

Лидер "Нацкорпуса" убеждает, что "Нацдружины" будут дейстовать в рамках закона

"Нацдружины" не будут применять силу на выборах, - Билецкий
Фото: Макс Левін

Представители организации "Национальные дружины" (боевого крыла "Нацкорпуса"), зарегистрированные наблюдателями на президентских выборах, не намерены применять силу в день голосования.

Об этом в интервью LB.ua рассказал лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Национальные дружины" силу точно применять не будут. Единственная задача, что если они будут видеть преступление, то должны будут сообщить в правоохранительные органы, если их не будет, они имеют право на то, чтобы остановить преступление в рамках закона", - сказал Билецкий.

Пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин ранее заявлял, что наблюдатели на президентских выборах от движения не исключают применение силы на избирательных участках в случае фальсификаций.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил, что правоохранители не позволят этой либо другой организации "определять ситуацию силовым методом".


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