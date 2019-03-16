Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах

"Партия Основа буде делать все, чтобы Юлия Владимировна победила".

Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах
Фото: UA: Новини

Кандидаты в президенты Сергей Тарута заявил о поддержке Юлией Тимошенко на выборах.

"Мы подписали с Юлией Владимировной меморандум об общем очень важном действии - это вместе победить и объединиться на президентских выборах", - объявил он на брифинге в субботу.

Он добавил, что наступило время объединять "проукраинские силы, которые хотят изменить страну".

Тарута сказал, что у него с Тимошенко совпадают взгляды по достижению мира на Донбассе, развитию экономики и необходимости изменить Конституцию.

"Партия Основа буде делать все, чтобы Юлия Владимировна победила. Сейчас не время для амбиций, а строить страну", - сказал он.

Снять свою кандидатуру Тарута уже не может, поэтому его фамилия останется в избирательных бюллетенях. Рейтинг Таруты, по данным последних социологических опросов, - меньше 1%.

Тарута родился в 1955 году в Донецкой области, закончил Ждановский металлургический институт и работал на местном заводе "Азовсталь".

После обретения Украиной независимости ушел в частный бизнес и с 1995 года возглавил корпорацию "ИСД".

В 2014 году пришел в политику, возглавив Донецкую областную государственную администрацию, а в конце того же года прошел в Верховную Раду по округу №58 в Донецкой области.


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