Украина обсудит с МВФ возможность отмены майского повышения цены на газ

Через полтора месяца газ может подорожать до 10 гривен за кубометр.

?Украина обсудит с МВФ возможность отмены майского повышения цены на газ
Фото: Макс Левин

Украина обсудит с Международным валютным фондом возможность отмены майского повышения цены на газ.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он напомнил, что 14 марта глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной.

"Они говорят, что сегодня можно избежать дальнейших повышений... Поэтому я сегодня поручу Нафтогазу Украины вместе с Министерством финансов начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить повышений газа, основываясь на предложение Нафтогаза Украина", - сказал Гройсман.

Напомним, что Кабинет министров 19 октября 2018 года принял постановление о поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября. Согласно документу, с 1 ноября цена на газ для населения вырастет на 23% до 8 550 гривен/тыс. куб. м. Следующий этап повышения запланирован на 1 мая 2019 года, когда цена повысится примерно до 10 тыс. гривен.

С 1 января 2020 года цена газа для населения уравняется с ценой для промышленных потребителей при условии предоплаты до периода поставки и будет составлять около 12 тыс. гривен.


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