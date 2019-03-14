Канада официально объявила дату конференции по вопросам реформ в Украине
Международная встреча в поддержку реформ в Украине пройдет 2-4 июля в Торонто.
Канада официально объявила окончательную дату Международной конференции по вопросам реформ в Украине. Она пройдет 2-4 июля в Торонто. 2 июля запланирован министерский день.
Об этом сообщили на брифинге в Оттаве с участием заместителя главы МИД Канады Яна Шугарта, старшего советника Департамента национальной обороны Канады Джилл Синклер и посла Украины в Канаде Андрея Шевечнко.
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