Канада официально объявила дату конференции по вопросам реформ в Украине

Международная встреча в поддержку реформ в Украине пройдет 2-4 июля в Торонто.

Канада официально объявила окончательную дату Международной конференции по вопросам реформ в Украине. Она пройдет 2-4 июля в Торонто. 2 июля запланирован министерский день.

Об этом сообщили на брифинге в Оттаве с участием заместителя главы МИД Канады Яна Шугарта, старшего советника Департамента национальной обороны Канады Джилл Синклер и посла Украины в Канаде Андрея Шевечнко.

Canada announced official dates for #UkraineReformConference - July 2-4, 2019, Toronto.
Today's briefing in #Ottawa, GAC with @CanadaFP's Deputy Minister Ian Shugart, Jill Sinclair and Ambassador of Ukraine @AShevch pic.twitter.com/S8Xlt9i4r3

— UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) 14 марта 2019 г.

Напомним, в феврале министр иностранных дел Канады Христя Фриланд анонсировала проведение в Торонто конференции по вопросам реформ в Украине.

В 2018 международная встреча в поддержку реформ в Украине состоялась в Дании.


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