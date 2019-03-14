Украина запретила въезд роSSийскому журналисту из Канады, который аккредитовался для освещения выборов президента.

Об этом на брифинге сказал спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По информации Центральной избирательной комиссии, на выборы президента Украины аккредитованы около 800 представителей СМИ . По состоянию на 14 марта, в Украину прибыли около 60 журналистов, одного не пропустили.

"Он гражданин РоSSии, который постоянно проживает в Канаде и работает на канадском телевидении. Он получил аккредитацию от ЦИКа, но в ходе дополнительной проверки выяснилось, что он незаконно пересекал административную границу с оккупированным Крымом", - сказал спикер Госпогранслужбы.

РоSSиянину поставили запрет на въезд сроком на 3 года.

Напомним, 8 марта стало известно, что Украина запретила въезд пророSSийскому журналисту, руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.