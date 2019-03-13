ГБР вызвало на допрос журналистов "Наших грошей"

Государственное бюро расследований вызвало журналистов программы "Наші гроші" на допрос в рамках уголовного производства относительно хищений в "Укроборонроме". Об этом директор ГБР Роман Труба заявил сегодня на заседании Временной следственной комиссии.

ГБР вызвало на допрос журналистов
Журналист-расследователь Денис Бигус
Фото: facebook.com/monti.czardas

Труба рассказал, что в ГБР зарегистрировали одно уголовное производство по факту хищений в "оборонке", которые стали темой журналистского расследования.

"В рамках досудебного расследования мы вызвали журналистов для их детального допроса. Мы принимаем меры, чтобы получить доступ к материалам дела. В дальнейшем мы будем проводить другие действия. Мы все заинтересованы в объективном полном расследовании. На сегодняшний день ГБР зарегистрировало одно уголовное производство. Я не исключаю, что в дальнейшем будут регистрироваться другие уголовные производства", - сказал Труба.

Напомним, Труба заявлял, что ГБР ведет дело об взятках, которые могли получить силовики за закрытие дел против компаний, участвующих в схемах хищения в "Укроборонпроме". По данным журналистов, в схеме хищений были задействованы представители разных силовых структур, включая НАБУ, САП и Генпрокуратуру.

Сегодня стало известно о двух подозреваемых по делу о хищениях: это фигуранты расследования Андрей Рогоза и Виталий Жуков.


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