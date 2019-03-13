На блокпосту в зоне ООС поймали боевика "ЛНР"
Задержанный прошел военную подготовку в роSSийском Белгороде и воевал против ВСУ.
В Луганской области на блокпосту в районе проведения операции Объединенных сил задержан боевик террористической группировки "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.
"12 марта на одном из блокпостов сотрудники Национальной полиции Украины из состава ОС задержали боевика 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупационных войск гражданина Б.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный прошел военную подготовку в роSSийском Белгороде и вступил в ряды роSSийских оккупационных войск. Он участвовал в боевых действиях против украинских военнослужащих.
Сейчас с задержанным проводятся следственные действия.
Напомним, ранее в Луганской области задержали боевика, которому "друг посоветовал" вступить в "ЛНР".
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