На блокпосту в зоне ООС поймали боевика "ЛНР"

Задержанный прошел военную подготовку в роSSийском Белгороде и воевал против ВСУ.

?На блокпосту в зоне ООС поймали боевика "ЛНР"
Фото: lugansk-online.info

В Луганской области на блокпосту в районе проведения операции Объединенных сил задержан боевик террористической группировки "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"12 марта на одном из блокпостов сотрудники Национальной полиции Украины из состава ОС задержали боевика 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупационных войск гражданина Б.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный прошел военную подготовку в роSSийском Белгороде и вступил в ряды роSSийских оккупационных войск. Он участвовал в боевых действиях против украинских военнослужащих.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Луганской области задержали боевика, которому "друг посоветовал" вступить в "ЛНР".


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