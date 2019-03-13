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На блокпосту в зоне ООС поймали боевика "ЛНР" Задержанный прошел военную подготовку в роSSийском Белгороде и воевал против ВСУ. Фото: lugansk-online.info В Луганской области на блокпосту в районе проведения операции Объединенных сил задержан боевик террористической группировки "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке. "12 марта на одном из блокпостов сотрудники Национальной полиции Украины из состава ОС задержали боевика 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупационных войск гражданина Б.", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный прошел военную подготовку в роSSийском Белгороде и вступил в ряды роSSийских оккупационных войск. Он участвовал в боевых действиях против украинских военнослужащих. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Напомним, ранее в Луганской области задержали боевика, которому "друг посоветовал" вступить в "ЛНР".

LB.ua

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