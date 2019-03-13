ЦИК зарегистрировал 635 международных наблюдателей на президентские выборы

Также сформирована 101 участковая комиссия в заграничном избирательном округе.

ЦИК зарегистрировал 635 международных наблюдателей на президентские выборы
ЦИК зарегистрировал 635 международных наблюдателей на президентские выборы
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала во вторник 217 официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта, общее количество иностранных наблюдателей составило 635 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 217 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 29 - от Всемирного конгресса украинцев, 186 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ЕNЕМО), 1 - от Федеративной Республики Германия, 1 - от международного Республиканского Института", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 12 марта ЦИК зарегистрировал 635 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

Кроме того, Центризбирком сформировал 101 участковую комиссию в заграничном избирательном округе.

"В заграничном избирательном округе на выборах президента насчитывается 101 избирательный участок, которые расположены в посольствах и консульствах Украины за границей. Больше всего их в ФРГ – 5, по 4 – в США, Польше, Италии, 3 участка – в Канаде, Испании и Турции", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
Правительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон гратаПравительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон грата
Боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного КрестаБоевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста
МИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностяхМИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностях
Блок рекламы


Похожие новости
ЦИК увеличил свои расходы на выборы президента на 6 млн гривенЦИК увеличил свои расходы на выборы президента на 6 млн гривен
Госпогранслужба не пропустит в Украину роSSийских наблюдателей, - СлободянГоспогранслужба не пропустит в Украину роSSийских наблюдателей, - Слободян
РоSSийских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах не будет, - ГеращенкоРоSSийских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах не будет, - Геращенко
Аваков заявил об информационных атаках на него из-за желания провести честные выборыАваков заявил об информационных атаках на него из-за желания провести честные выборы
ОБСЕ советует Украине пересмотреть позицию относительно роSSийских наблюдателей на выборахОБСЕ советует Украине пересмотреть позицию относительно роSSийских наблюдателей на выборах
ОБСЕ исключит россиян из списка наблюдателей на украинских выборахОБСЕ исключит россиян из списка наблюдателей на украинских выборах
Волкер изменил мнение о присутствии роSSийских наблюдателей на выборах в Украине
Волкер призвал допустить роSSийских наблюдателей на выборы в УкраинеВолкер призвал допустить роSSийских наблюдателей на выборы в Украине
ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов в президентыЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты
ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян, - источникОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян, - источник
Последние новости
Подгружаем последние новости