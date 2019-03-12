Комиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборов

"Обсуждение таких вопросов во время избирательной кампании не способствует принятию сбалансированных решений".

Комиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборов
Дунья Миятович
Фото: twitter.com/Dunja_Mijatovic

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призывает Верховную Раду перенести принятие закона о функционировании украинского языка на поствыборных период.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление пресс-службы Совета Европы.

Миятович считает, что во время избирательной кампании обсуждение таких вопросов не способствует принятию сбалансированных решений.

"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - заявила она.

По мнению Миятович, при обсуждении любого нового закона или реформирования политики в отношении использования языков, государства-члены Совета Европы должны "тщательно сбалансировать законную цель поддержки использования государственного языка и обязанности защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранения культурного разнообразия".

"Различные языковые сообщества должны быть эффективно вовлечены в процесс разработки таких законов и политики, и их взгляды должны быть должным образом учтены", - подчеркнула комиссар СЕ.

Напомним, на этой пленарной неделе Рада запланировала рассмотрение более чем 2 тыс. правок к законопроекту о государственном языке.

В 2018 году Конституционный Суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим Конституции. Этот закон вступил в силу в августе 2012 года и предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

В октябре 2018 года Рада приняла за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который заменит закон Кивалова-Колесниченко.


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