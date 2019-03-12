"Нафтогаз" анонсировал отставку главы правления "Укрнафты" Роллинса

Британец покинет должность 30 апреля.

"Нафтогаз" анонсировал отставку главы правления "Укрнафты" Роллинса
Марк Роллинс

"Нафтогаз Украины" сообщил об увольнении главы правления "Укрнафты" Марка Роллинса. Британец, который возглавлял крупнейшую нефтяную компанию Украины с 2015 года, покинет должность 30 апреля.

Об этом говорится на сайте "Нафтогаза".

Вопрос об отставке Роллинса будет рассматриваться на собрании акционеров "Укрнафты" 28 марта.

Также планируется, что будет избран новый наблюдательный совет компании из 11 человек. Шестеро из них будут независимыми директорами, трое - представителями "Нафтогаза", двое - миноритарных акционеров.

Если к концу апреля наблюдательный совет не определится с кандидатурой нового главы правления, то эти полномочия временно будет осуществлять лицо, назначенное общим собранием акционеров. По данным профильного издания enkorr, это будет Олег Гез - член правления и по совместительству исполнительный директор по сбыту.

Издание называет его креатурой Феликса Лунева, курирующего коммерческий блок компании. Ранее Гез длительный период работал непосредственно под руководством Лунева в группе компаний ТНК и ТНК-ВР в Украине.

Напомним, предыдущий менеджмент "Укрнафты" во главе с бельгийцем Питером Ванхеке получал миллионы долларов от фирм, связанных с олигархом Игорем Коломойским, за принятие решений в его пользу.

В 2015 году с целью вывода компании из-под контроля группы "Приват" был назначен Марк Роллинс.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
Правительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон гратаПравительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон грата
Боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного КрестаБоевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко инициирует отставку главы Полтавской ОГА Валерия ГоловкоПорошенко инициирует отставку главы Полтавской ОГА Валерия Головко
"Это глупость и незаконно": Аваков о попытке отправить его в отставку через суд"Это глупость и незаконно": Аваков о попытке отправить его в отставку через суд
Порошенко анонсировал создание ракет повышенного радиуса действияПорошенко анонсировал создание ракет повышенного радиуса действия
Замглавы Госводагентства задержали на взяткеЗамглавы Госводагентства задержали на взятке
Во Львове начальник управления финконтроля горсовета задержан на взяткеВо Львове начальник управления финконтроля горсовета задержан на взятке
Замглавы фракции "БПП" фигурирует в производствах о нарушении избирательного законодательства, - АваковЗамглавы фракции "БПП" фигурирует в производствах о нарушении избирательного законодательства, - Аваков
Главы ПЦУ и УГКЦ планируют встречуГлавы ПЦУ и УГКЦ планируют встречу
Нотариальная палата анонсировала забастовку 25 февраляНотариальная палата анонсировала забастовку 25 февраля
Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 годаКабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года
Порошенко анонсировал введение ЕС "азовского пакета" санкций на следующей неделеПорошенко анонсировал введение ЕС "азовского пакета" санкций на следующей неделе
Последние новости
Подгружаем последние новости