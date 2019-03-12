"Нафтогаз" анонсировал отставку главы правления "Укрнафты" Роллинса

"Нафтогаз Украины" сообщил об увольнении главы правления "Укрнафты" Марка Роллинса. Британец, который возглавлял крупнейшую нефтяную компанию Украины с 2015 года, покинет должность 30 апреля.

Об этом говорится на сайте "Нафтогаза".

Вопрос об отставке Роллинса будет рассматриваться на собрании акционеров "Укрнафты" 28 марта.

Также планируется, что будет избран новый наблюдательный совет компании из 11 человек. Шестеро из них будут независимыми директорами, трое - представителями "Нафтогаза", двое - миноритарных акционеров.

Если к концу апреля наблюдательный совет не определится с кандидатурой нового главы правления, то эти полномочия временно будет осуществлять лицо, назначенное общим собранием акционеров. По данным профильного издания enkorr, это будет Олег Гез - член правления и по совместительству исполнительный директор по сбыту.

Издание называет его креатурой Феликса Лунева, курирующего коммерческий блок компании. Ранее Гез длительный период работал непосредственно под руководством Лунева в группе компаний ТНК и ТНК-ВР в Украине.

Напомним, предыдущий менеджмент "Укрнафты" во главе с бельгийцем Питером Ванхеке получал миллионы долларов от фирм, связанных с олигархом Игорем Коломойским, за принятие решений в его пользу.

В 2015 году с целью вывода компании из-под контроля группы "Приват" был назначен Марк Роллинс.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года.