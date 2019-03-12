Совет общественного контроля НАБУ призвал Сытника отстранить своего первого зама

Углаву заподозрили в "крышевании" коррупции на оборонных заказах.

Совет общественного контроля НАБУ призвал Сытника отстранить своего первого зама
Гизо Углава
Фото: Job-sbu.org

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро призвал директора Бюро Артема Сытника отстранить своего первого зама Гизо Углаву и детективов, упомянутых в расследовании Bihus.info.

Об этом говорится на сайте Совета.

Для сохранения НАБУ как института Совета общественного контроля НАБУ призывает директора Национального бюро Артема Сытника, не дожидаясь результатов официального расследования, отстранить от исполнения обязанностей первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, заместителя руководителя Третьего отдела І подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Олега Борисенко и детектива Третьего отдела І подразделения Главного подразделения детективов НАБУ Дмитрия Литвиненко и немедленно инициировать служебное расследование по этим работникам", - заявил общественный совет.

В расследовании журналистов говорилось, что фигуранты оборонного скандала Андрей Рогоза и его "старший" партнер Виталий Жуков годами договаривались с правоохранительными органами, чтобы те закрывали глаза на правонарушения. Среди этих ведомств якобы было и НАБУ.

По данным журналистов, у "Оптимумспецдетали" в НАБУ был свой человек - информатор Евгений Шевченко, который принимал участие в ряде операций Бюро под прикрытием. Как оказалось, он инвестировал около 1 млн долларов в этот бизнес и фактически был заинтересованным лицом.

В общественном совете считают, что коррупция на оборонных заказах в стране, которая де-факто находится в состоянии войны, не может иметь оправданий ни со стороны непосредственных участников, ни со стороны тех, кто их покрывает.

Напомним, в 2017 году стало известно, что ГПУ начала расследование против Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу. Два депутата Верховной Рады заявили, что руководство НАБУ якобы подписало контракт с Углавой, достоверно зная, что он не вышел из грузинского гражданства

Однако в НАБУ заявили, что Углава не нарушал законодательство о гражданстве. Согласно Конституции Грузии, гражданство Грузии теряется автоматически при условии приобретения гражданства другой страны. Поэтому Углава потерял гражданство Грузии тогда, когда приобрел украинское - 17 апреля 2015 года.

Углава много лет работал в системе прокуратуры Грузии, в том числе в 2009-2012 годах был заместителем главного прокурора Грузии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
Правительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон гратаПравительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон грата
Боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного КрестаБоевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста
Блок рекламы


Похожие новости
Комиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборовКомиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборов
Центр общественного здоровья начал создание Нацреестра доноров кровиЦентр общественного здоровья начал создание Нацреестра доноров крови
Бурбак призвал кандидатов в президенты снизить градус противостоянияБурбак призвал кандидатов в президенты снизить градус противостояния
Нардеп Иванчук просит НАБУ не публиковать информацию об уголовных делах через СМИНардеп Иванчук просит НАБУ не публиковать информацию об уголовных делах через СМИ
Садовый с понедельника вернется на работу в горсовет ЛьвоваСадовый с понедельника вернется на работу в горсовет Львова
Сессию Львовского горсовета перенесли из-за стоматологов, захвативших залСессию Львовского горсовета перенесли из-за стоматологов, захвативших зал
В сельсовете под Киевом напали на журналистов программы "Схемы"В сельсовете под Киевом напали на журналистов программы "Схемы"
Во Львове начальник управления финконтроля горсовета задержан на взяткеВо Львове начальник управления финконтроля горсовета задержан на взятке
Посол США посоветовала провести аудит "Укроборонпрома"Посол США посоветовала провести аудит "Укроборонпрома"
САП выясняет, могло ли НАБУ скрывать от следствия информацию по "Укроборонпрому"САП выясняет, могло ли НАБУ скрывать от следствия информацию по "Укроборонпрому"
Последние новости
Подгружаем последние новости