Институт национальной памяти инициирует пересмотр дат основания Днепра и Павлограда

Днепр старше на 252 года.

Институт национальной памяти инициирует пересмотр дат основания Днепра и Павлограда
Владимир Вятрович
Фото: Макс Левин

В рамках деколонизации Украины Институт национальной памяти инициирует пересмотр дат основания Днепра и Павлограда в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Радио Свобода.

По его словам, нельзя выводить дату основания Днепра со времен Екатеринослава роSSийской императрицы Екатерины II, а Павлограда - от ее сына Павла, ведь оба города имеют гораздо более давнюю, казацкую историю.

Как отметил Вятрович, Институт национальной памяти намерен разработать соответствующий законопроект по деколонизации Украины, в котором передатация городов будет одним из его аспектов.

"Мы только начинаем дискуссию о необходимости деколонизации в Украине и те примеры, которые я привожу, - это то, что мы уже наработали. На этой неделе, 14 марта, состоится первая публичная дискуссия на эту тему. Названные мною города - Павлоград и Днепр - это лишь примеры. Еще пример - Одесса, которая имеет гораздо более давнюю историю, чем конец 18 века. Но это лишь поверхностный уровень, который мы будем углублять в ходе дискуссии с участием историков, экспертов, людей, которые имеют определенный опыт относительно того, как происходила деколонизация в других странах ", - отметил Владимир Вятрович.

По словам руководителя Института национальной памяти, деколонизация предусматривает избавление в публичном пространстве от следов имперского прошлого, в частности, тех, которые могут быть использованы для восстановления империи, прежде всего роSSийской.

21 июня 2017 года на сессии горсовет Днепра не поддержал проект решения о пересмотре возраста города и "добавления" ему еще 252 лет. Часть депутатов подвергла сомнению мнение историков о необходимости передатации города, часть - заявила о неосведомленности в этом вопросе.

Ранее историки Днепра заявили, что нашли доказательства того, что город старше на 252 года и нуждается передатации, ведь год основания Екатеринослава (современного Днепра) - 1776 - навязан еще РоSSийской империей. На самом деле город более древнее и основан в эпоху казачества, считают историки.


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