МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко

Министерство внутренних дел на пресс-конференции в понедельник обнародовало показания людей, которые якобы были фиктивными спонсорами кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Одна из женщин на показанном во время брифинга видео говорит, что ей "просто сказали подписать документы". Другой человек сказал, что "не читая документов, подписал". Еще одна женщина сказала, что поставила подпись под документами, потому что к ней пришел "человек, которого я много знаю лет, порядочный". Она не предполагала, что ее могут подставить.

"Указанное уголовное производство начато около месяца назад. Видео нам предоставили журналисты, после того как были первые соответствующие сообщения. Производство начато по статье 157 [воспрепятствование осуществлению избирательного права]. На видео - жители Одесской области", - рассказал журналистам заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Сам Юрий Шевченко заявил, что деньги на президентский залог, который составляет 2,5 млн гривен, ему одолжили "друзья-фермеры".

14 февраля он написал в фейсбуке, что в село к ним приехали неизвестные люди из Киева и, прикрываясь удостоверениями СБУ и запугивая, заставили дать показания на камеру.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Юрия Шевченко пытались подкупить. Ему якобы предлагали 5 млн гривен за снятие своей кандидатуры. Следствие предполагает, что заказчиком подкупа мог быть народный депутат Валерий Дубиль из "Батькивщины".