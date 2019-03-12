Порошенко анонсировал создание ракет повышенного радиуса действия

"На повестке дня - вопрос о создании оружия, которое способно поражать цели в тылу противника".

Президент Петр Порошенко сообщил, что украинские конструкторские бюро намерены создать ракеты повышенного радиуса действия в связи с развалом советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом говорится на сайте главы государства.

Президент сказал, что Украина была связана некоторыми ограничениями ДРСМД, но теперь, когда РоSSия его развалила, необходимо делать выводы.

" США юридически вышли из этого договора. Сделали выводы и мы. Нашим конструкторским бюро, нашей промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет. Значит, на повестке дня - вопрос о создании высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу противника. Мы еще больше укрепим нашу армию, мы увеличим гарантию безопасности каждого украинца", - сказал Порошенко в понедельник на заседании Совета регионального развития Житомирской области.

Напомним, в Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. РоSSийские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если РоSSия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.