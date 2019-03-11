Бурбак призвал кандидатов в президенты снизить градус противостояния

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак обратился к кандидатам в президенты с просьбой заботиться о сохранении государства. Выступая во время Согласительного совета он подчеркнул, что избирательная кампания - это время дискуссии, а не "ядерных бомбардировок".

"С каждым следующим днем избирательная кампания начинает напоминать войну на уничтожение. Такое впечатление, что кандидаты в президенты живут по принципу - после выборов хоть потоп. Призываем вас: опомнитесь! Снизьте градус противостояния. Поймите наконец, что избирательная кампания - это время дискуссии, а не "ядерных бомбардировок". Тем более, когда на востоке мы имеем реального общего врага, который только и ждет, чтобы мы перессорились здесь между собой и стали слабее ", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он привел пример государственной позиции лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, который не выдвигал свою кандидатуру на выборах.

"Уважаемые участники выборов. Если вы все будущие президенты, то есть прежде всего должны заботиться о сохранении государства. Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк не выдвигал свою кандидатуру - именно для того, чтобы консолидировать патриотические силы и не допустить раздора. Это было его государственное решение" , - отметил руководитель фракции.

"Мы имеем моральное право требовать такого подхода и от вас всех. Помните об Украине, не занимайтесь ерундой. Ни на минуту не забывайте, что реальная война против Украины продолжается. Концентрация роSSийских войск на нашей границе остается высокой. Враг ждет дестабилизации", - подчеркнул Бурбак.

Он также добавил, что субботние события в Киеве и Черкассах показывают, что в предвыборной истерии очень легко перейти грань закона.

"Это в любой момент могут сыграть деструктивные силы. Как изнутри страны, так и враждебные диверсанты", - подчеркнул глава фракции "Народного фронта".