Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Бригады Острожского, Выговского и Черных Запорожцев получили нарукавные знаки.
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В фейсбуке Муженко опубликованы приказы об утверждении нарукавного знака для 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58 отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.
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