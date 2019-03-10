Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ

Бригады Острожского, Выговского и Черных Запорожцев получили нарукавные знаки.

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В фейсбуке Муженко опубликованы приказы об утверждении нарукавного знака для 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58 отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.

Нарукавный знак 30 омбр имени князя Острожского. В основе знака - герб Острожских. Dei gratia - Божьей милостью
Нарукавный знак 30 омбр имени князя Острожского. В основе знака - герб Острожских. Dei gratia - Божьей милостью
Нарукавный знак 58 омпбр имени Ивана Выговского. В основе знака - герб Выговского. Simul ad victoriam - вместе к победе
Нарукавный знак 58 омпбр имени Ивана Выговского. В основе знака - герб Выговского. Simul ad victoriam - вместе к победе
Нарукавный знак 72 омбр. Девиз и череп заимствованы у Черных Запорожцев, имя которых носит бригада
Нарукавный знак 72 омбр. Девиз и череп заимствованы у Черных Запорожцев, имя которых носит бригада


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