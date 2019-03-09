Боевики возобновили обстрелы из минометов уже на второй день перемирия
Обстрелы произошли возле Лебединского и Крымского.
С начала суток на Донбассе произошло два обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Потерь среди Вооруженных сил Украины нет.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.
Из минометов 120-го калибра обстреляли украинских военных в районе населенного пункта Лебединское.
Также из минометов 120-го и 82-го калибра обстреляли подразделения Объединенных сил возле Крымского.
На обстрелы противника украинские военные отвечали "адекватным огнем".
Напомним, что 8 марта на Донбассе началось новое перемирие. Оно продержалось всего 10 часов, но утренний обстрел у Крымского стал единственным за сутки, боевики использовали там стрелковое оружие.
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09.03.2019 14:57