В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
Правоохранители обнаружили листовки якобы от имени главы райгосадминистрации.
В Одесской области на территории поселка Сарата и других сел района распространяли листовки с предложением вознаграждения за поддержку одного из кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, говорится на сайте МВД.
О правонарушении в полицию сообщил глава райгосадминистрации.
"Он заявил, что неизвестные распространяют листовки с информацией от его имени о выдаче в администрации 5 тысяч гривен каждому местному жителю возрасте от 18 до 80 лет, который на выборах отдаст свой голос за определенного кандидата", - говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили подобные листовки в районном центре, а также в селах Петропавловка, Пшеничное, Кривая Балка и Заря.
Сведения внесены в ЕРДР по признакам ч.1 ст.157 УК (препятствование осуществлению избирательного права), принимаются меры для установления лиц, причастных к правонарушению.
Ранее в днепровском кафе раздавали деньги за голос на президентских выборах.
Напомним, ЦИК утвердил финальный список кандидатов в президенты из 39 человек.
Выборы президента Украины состоятся через три недели, 31 марта.
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Политика
09.03.2019 14:57