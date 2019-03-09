В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах

Правоохранители обнаружили листовки якобы от имени главы райгосадминистрации.

В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
Фото: Макс Левин

В Одесской области на территории поселка Сарата и других сел района распространяли листовки с предложением вознаграждения за поддержку одного из кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, говорится на сайте МВД.

О правонарушении в полицию сообщил глава райгосадминистрации.

"Он заявил, что неизвестные распространяют листовки с информацией от его имени о выдаче в администрации 5 тысяч гривен каждому местному жителю возрасте от 18 до 80 лет, который на выборах отдаст свой голос за определенного кандидата", - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили подобные листовки в районном центре, а также в селах Петропавловка, Пшеничное, Кривая Балка и Заря.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам ч.1 ст.157 УК (препятствование осуществлению избирательного права), принимаются меры для установления лиц, причастных к правонарушению.

Ранее в днепровском кафе раздавали деньги за голос на президентских выборах.

Напомним, ЦИК утвердил финальный список кандидатов в президенты из 39 человек.

Выборы президента Украины состоятся через три недели, 31 марта.




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