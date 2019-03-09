УГКЦ отказалась от намерения провести литургию в Святой Софии 7 апреля

В УГКЦ хотели "засвидетельствовать церковное родство с православными братьями".

УГКЦ отказалась от намерения провести литургию в Святой Софии 7 апреля
Фото: Макс Требухов

Богослужение Украинской Греко-Католической Церкви в соборе Святой Софии в Киеве, которое было запланировано на 7 апреля, не состоится. Об этом на встрече 7 марта говорили глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Епифаний, передает пресс-служба УГКЦ.

"Во время встречи предстоятелей Церквей было сообщено о том, что Софийский собор будет в ближайшее время недоступен для богослужений ни одной из церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы. В связи с этим вынуждены констатировать, что богослужение нашей церкви 7 апреля в Святой Софии не состоится", - говорится в сообщении.

В УГКЦ также отметили, что желанием молиться в Святой Софии хотели "засвидетельствовать церковное родство с нашими православными братьями".

"Это является движением к восстановлению единства некогда единой, а сейчас еще разделенной Киевской Церкви. Наши Церкви находятся только в начале этого совместного пути. Пока этого единства еще нет, ни одна из Церквей-наследников этой Церкви не может единолично занимать старинный собор Софии Киевской. Он скорее должен быть местом встречи потомков Киевской Церкви, быть призывом и надеждой на наше сочетание во Христе", - цитирует Блаженнейшего Святослава пресс-служба.

Ранее УГКЦ попросила правительство разрешить богослужения в Софийском соборе трижды в год: на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля ежегодно), Сошествие Святого Духа (16 июня в 2019 году) и Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября ежегодно).

Напомним, что до недавнего времени богослужения в Софийском соборе не проводились.

По словам руководителя департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша, в 1929-2018 годах (за исключением периода нацистской оккупации) в Софийском соборе было только два полных литургийных служения: в начале 90-х и в 2008 году.

В 2019 году новая Православная церковь Украины уже дважды проводила службы в Софии: на Рождество 7 января в честь получения Томоса и во время интронизации митрополита Епифания 3 февраля.

Министр культуры Евгений Нищук сказал, что Православная церковь сможет проводить богослужения в Софийском соборе во время больших религиозных праздников, таких как Рождество, Пасха, Троица.

В феврале 2019 года стало известно, что УГКЦ тоже хочет проводить богослужения в Софии.

Музейщики выступают против регулярных богослужений в соборе, потому что они несут угрозы фрескам. Софийский собор входит в состав заповедника "София Киевская". Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится в управлении Министерства культуры.

В 2016 году Минкульт вопреки позиции музейщиков согласовал передачу в бесплатное пользование УПЦ Киевского патриархата здание Трапезной (Малой Софии) в Национальном заповеднике "София Киевская".


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