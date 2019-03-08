Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"

Политик считает, что новые лица - это не всегда хорошо.

Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не может сказать ни единого плохого слова о Владимире Зеленском, который по последним данным лидирует в президентском рейтинге. Об этом она заявила в интервью программе KishkiNa.

"Что такое жизнь человека? Это когда человек каждую секунду имеет право, которым наделил его Господь, делать выбор: между добром и злом, между "да" и "нет", между дорогой вправо и влево. Жизнь человека - это ежеминутный выбор. Но если выбор осуществляется против законов Вселенной, против законов творца, иногда человек получает тяжелые последствия. Так устроен мир. А нации - как люди. Если нация, как и человек, имея ежесекундное право выбора, делает выбор, как делает, то и последствия своим выбором нация закладывает такие, какие получает", - уверена политик.

"Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским. Он воспользовался правом, которое заложено в Конституции и зарегистрировался кандидатом в президенты. И тут наступает тот момент, когда нации нужно делать выбор, когда необходимо все взвесить, понимая, что это будет влиять на нашу жизнь. Я не могу сказать ни единого плохого слова про Владимира Зеленского - я наслаждалась его творчеством много лет. Они меня определенным образом поддерживали, когда я была за решеткой. Как могли", - добавила Тимошенко.

При этом она призвала задумываться о последствия такого выбора. По мнению Тимошенко, новые лица - это не всегда хорошо.

"Мечта людей про новые лица в политике после Революции Достоинства воплотилась в жизнь. Давайте себя не вводить в заблуждение: у нас на 80% новые лица в парламенте, некоторые из них не были даже в политике. Вы посмотрите: у нас в правительстве исключительно новые лица, которые ваяют такую политику со 144 реформами, которую люди уже пережить не могут. У нас на должности главы Национального банка была Гонтарева, абсолютно новое лицо, сильный финансист, чем это все закончилось? Вся финансовая система Украины в руинах. У нас был самый молодой чиновник Украины - ему было 23 или 24 года - на должности руководителя национальной комиссии по регулированию электроэнергетики, которая устанавливает нам тарифы. Бывший менеджер Петра Алексеевича Порошенко на Липецкой фабрике. Кстати, сегодня у нас и самый молодой президент среди всех, которые были. У просто все наполнено новыми лицами", - считает Тимошенко.

Также она напомнила о "молодой команде Черновецкого", добавив, что "пирамиду фальсификаций от имени на выборах возглавляет очень молодой человек, господин Березенко, который когда-то был в команде Черновецкого, а сейчас это новое лицо в украинской политике".

"Я считаю, что говорит нужно о другом: что, когда страна в состоянии войны, в экономическом крахе, когда Украина социально находится за всем красными линиями, страну должен возглавить суперчеловек, с супервозможностями, с суперпрограммой. Терминатора", - отметила Тимошенко, призвав не совершать эксперименты над собой.

Полную версию программы смотрите на youtube-канале Kіshkina.


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