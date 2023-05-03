Не можу сказати все, що думаю — Зеленський про витік розвідданих США

Український президент вважає, що витік негативно впливає як на Вашингтон, так і и Київ.

Президент України Володимир Зеленський не мав жодних розмов із Білим домом щодо масового витоку cекретних документів розвідки США, заявив він у інтерв’ю The Washington Post. На його думку, витік завдав шкоди як Вашингтону, так і Києву, інформує ZN.ua.

Не можу сказати все, що думаю — Зеленський про витік розвідданих США
© Офіс президента

За словами президента, про інцидент він дізнався як усі — з новин.

«Я не отримував заздалегідь інформації ані з Білого дому, ні з Пентагону. Безперечно, це неприємна історія. Нам це невигідно. Це не вигідно репутації Білого дому, і я вважаю, що це не вигідно репутації Сполучених Штатів», — сказав Зеленський.

Сотні таємних документів, які просочилися в Інтернет через платформу обміну повідомленнями Discord, розкрили похмурі оцінки США щодо війни України з Росією , включно з нестачею зброї у Києва напередодні довгоочікуваного контрнаступу, а також те, що Вашингтон просив Україну відкласти заплановані атаки на Росію до річниці вторгнення Москви в лютому.

За словами американських посадовців, держсекретар Ентоні Блінкен обговорив витоки Discord зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою під час телефонної розмови в квітні. Дзвінок, який відбувся після того, як з'явилася новина про витік інформації, був запланований для обговорення зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

У свою чергу, заступниця держсекретаря Венді Шерман також провела кілька дзвінків зі своїми колегами.

Витік спричинив тертя між Україною та Сполученими Штатами, які найбільше підтримують її у війні.

Нездатність Вашингтона захистити конфіденційну інформацію може призвести до того, що Київ стане менше ділитися розвідданими зі Сполученими Штатами, зазначили деякі українські чиновники в приватному порядку.

Однак деякі відомості в документах є даними радіорозвідки, які вказують на те, що Сполучені Штати шпигують за українськими високопосадовцями, включаючи самого Зеленського.

Відповідаючи на запитання, чи це спричинило напругу та втрату довіри між країнами, Зеленський сказав: «Я не можу ризикувати нашою державою».

Він зазначив, що його особисті почуття не варті потенційної шкоди підтримці США військових зусиль України.

«Там, де я можу говорити відверто, я це роблю. Але є високі ризики. Якби це була моя війна проти Владіміра Путіна, і нас було двоє на полі бою, я б сказав усім все, що про них думаю. Але тут історія трохи інша. Ми маємо бути відповідальними», — додав він.

Представник Білого дому повідомив, що адміністрація «перебуває в постійному спілкуванні з українськими колегами з низки питань, у тому числі щодо несанкціонованого розкриття інформації». Однак, говорячи на умовах аноніності, він не став коментувати подробиці цих дискусій.

Зеленський, який був замішаний у першому скандалі з імпічментом президента Дональда Трампа, зазначив, що це не перший випадок, коли його життя ускладнюється через витоки в США, і що тепер він більше зосереджений на підготовці України до повернення території, окупованої російськими військами.

«Я не знаю, чи це маніпуляція, чи нещасний випадок тощо. Попри такі інформаційні рухи, я маю готувати державу до деокупації, а не до інших кроків. І це моє завдання. Пам'ятаєте, якою вийшла наша розмова з Трампом? Вони її надрукували. Ну, чесно кажучи, я теж не давав свого дозволу на це», — сказав він.

Коментуючи витоки інформації, Зеленський сказав, що вважає їх «телевізійним шоу», яке може зацікавити деяких людей, але яке, зрештою, допомагає Росії в критичний момент. Серед витоку розвідданих — інформація про недоліки ППО Києва та деталі того, які бригади готуються до контрнаступу на тлі підготовки до запланованого звільнення окупованих територій. Він також додав, що будь-яка інформація, яка так чи інакше інформує ворога, однозначно є негативом.

«Мене запитують, кому це вигідно? Моя відповідь дуже проста: я не маю часу розбиратися, кому це вигідно. Я дивлюся, кому це не вигідно», — сказав Зеленський.

Зеленський також відмовився відповісти на запитання Washington Post, наскільки чутливим для України був витік.

«Не чутливим. Якщо я вам відповім, це означає, що він є чутливим, це означає, що там реальні документи. Будь ласка, перестаньте грати зі мною в ігри, я президент країни, що воює», — сказав він.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що деякі нібито секретні документи Сполучених Штатів Америки, які потрапили в мережу через витік даних Пентагону, не відповідають дійсності.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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