Я не думаю, що будуть зміни нашої політики – посол Британії про ставлення Сунака до війни в Україні

Важливим сигналом було те, що його перша закордонна розмова в ролі премєра була із Зеленським, інформує ZN.ua.

Я не думаю, що будуть зміни нашої політики – посол Британії про ставлення Сунака до війни в Україні
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Вторгнення Росії в Україну сприймається прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком так само серйозно, як і колишніми главами уряду Великої Британії Ліз Трасс і Борисом Джонсоном, заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

«Я не думаю, що хто-небудь міг би звинуватити Ріші Сунака в тому, що він не вважає пріоритетом питання вторгнення РФ в Україну або не вважає його важливим. Він має досить важливі внутрішні економічні питання, на які повинен звертати увагу, і він це робить. Але я не маю відчуття, що він сприймає це вторгнення менш серйозно, ніж Ліз Трасс або Борис Джонсон», - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Сімонс нагадала, що Сунак провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським уже в перший день перебування на посаді, й це був перший іноземний лідер, якому він зателефонував.

«Це був його власний вибір. Я вважаю, що це дало дуже важливий сигнал щодо послідовності. Я не маю занепокоєння щодо прихильності Ріші Сунака. Я не думаю, що взагалі будуть зміни з погляду нашої політики на майбутнє», - зазначила пані посол.

Вона нагадала, що Сунак був британським канцлером під час вторгнення і до вторгнення РФ в Україну, а Казначейство відігравало найважливішу роль у запровадженні санкцій та тісно співпрацює з Міністерством закордонних справ у цьому питанні.

«Але лідером було саме Казначейство, і Велика Британія наклала санкції на більшу кількість фізичних і юридичних осіб за будь-кого іншого у світі», - підкреслила посол та додала, що санкції стосуються і Ірану, який поставляє РФ безпілотники.


Ірина Знась, ZN.ua





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