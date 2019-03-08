Режим тишины на Донбассе продержался 10 часов

Обстрел произошел в районе Крымского в Донецкой области.

Режим тишины на Донбассе продержался 10 часов
Фото: mil.gov.ua

Новый режим тишины на Донбассе, который начался в полночь 8 марта, продержался 10 часов.

По словам спикера Министерства обороны Дмитрия Гуцуляка, около 10:20 в районе поселка Крымского (Донецкая область) с направления оккупированной Сентяновки противник вел непродолжительный огонь.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 на линии боевого столкновения зафиксирован один прицельный вражеский обстрел", - сказал он на брифинге в пятницу.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук ранее сообщил, что 7 марта стороны переговоров договорились о "режиме тишины" в зоне боевых действий с полуночи 8 марта.

При этом он выразил сомнение, что без гарантий со стороны РоSSии такой режим продлится долго.

7 марта боевики 18 раз обстреляли позиции украинских военных, 5 военных были ранены.


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