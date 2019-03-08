Марш за права женщин в Харькове прошел в сопровождении контрмарша националистов

"Фрайкор" выступает против феминизма.

В Харькове на Сумской улице в пятницу провели Марш женской солидарности по случаю Международного женского дня.

Как сообщает UA: Харьков, организаторы к участию в мероприятии заявили около 300 человек. Они прошли по центру города с лозунгами "Место женщины везде", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Не продавайся за цветы - завтра станешь у плиты", "Хлопців і дівчат гнітить патріархат".

"[Мы] собрались ради солидарности и поддержки. Чтобы вместе сказать, что место женщины - не только дома или на кухне, но и в публичном пространстве города", - пояснила цель акции одна из организаторок Анна Шарыгина.

Перед колонной участников Марша женской солидарности собрались представители националистической организации "Фрайкор" с плакатами "Феминизм - болезнь" и "Феменистка - не женщина".

Они выкрикивали лозунги вроде "Нации нужны матери и дети" и "Красота. Женственность. Материнство".

В комментарии журналистам представитель организации Георгий Тарасенко заявил, что националисты выступают против "феминизма как дегенеративной идеологии".

Две колонны были разделены большим количество полицейских.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
Внучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в УкраинуВнучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в Украину
Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностяхМИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностях
В РоSSии закон об ответственности за фейковые новости и неуважение к власти прошел второе чтениеВ РоSSии закон об ответственности за фейковые новости и неуважение к власти прошел второе чтение
Саудовская Аравия впервые назначила послом женщинуСаудовская Аравия впервые назначила послом женщину
В Киеве прошел марш в честь защитников ДебальцевоВ Киеве прошел марш в честь защитников Дебальцево
Комитет по образованию провел выездное заседание в ХарьковеКомитет по образованию провел выездное заседание в Харькове
В Щецине открыли памятник "жертвам украинских националистов"В Щецине открыли памятник "жертвам украинских националистов"
В РоSSии задерживают участников "Марша материнского гнева"В РоSSии задерживают участников "Марша материнского гнева"
В Киеве перед митингом Тимошенко полиция задержала группу националистовВ Киеве перед митингом Тимошенко полиция задержала группу националистов
В Харькове консульство РоSSии забросали зеленкой и яйцами
На линии разграничения женщина пыталась за взятку провезти косметику на 250 тыс. гривенНа линии разграничения женщина пыталась за взятку провезти косметику на 250 тыс. гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости