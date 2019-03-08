Фигурантов дела о подкупе Юрия Тимошенко арестовали с залогом 4 млн гривен

Костанчука и его товарища отправили за решетку.

Фигурантов дела о подкупе Юрия Тимошенко арестовали с залогом 4 млн гривен
Фото: Lb.ua

Печерский районный суд Киева арестовал Тараса Костанчука и Александра Ищенко, которых подозревают в попытке подкупить кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила в твиттере, что им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой в виде залога 4 млн гривен.

Костанчука и Ищенко задержали 6 марта в ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

Их обвиняют в попытке склонить Юрия Тимошенко отказаться от участия в президентских выборах. Кандидату в президенты якобы предлагали 5 млн гривен за это. Костанчук утверждает, что Юрий Тимошенко его подставил.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчиком подкупа был народный депутат из "Батькивщины" Валерий Дубиль.


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