МИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин на важных должностях
Нарушения касаются номинаций на должность посла в 2017 году.
Министерство иностранных дел Франции должно заплатить штраф в 450 тысяч евро за слишком низкое количество женщин на важных должностях. Об этом сообщает газета Le Monde.
Уточняется, что нарушения касаются номинаций на должность посла в 2017 году.
Согласно закону от 2012 года, в органах государственной власти должно быть "сбалансированное представительство для управленцев высшего уровня и руководителей отделов на государственной службе".
В МИД Франции квота для женщин составляет 40%, однако в 2017 году в ведомстве на управленческих должностях работали лишь 29%.
В 2018 году ведомство смогло добиться соответствия квоте - пока в МИД на управленческих должностях работают 39% женщин.
По данным Всемирного банка, Франция - одна из шести стран мира, которые достигли гендерного равенства. Кроме Франции, эксперты такими странами признали Данию, Латвию, Бельгию, Швецию и Люксембург. При этом в исследовании Всемирного банка подчеркивается, что именно Франция в этой сфере сделала самый большой прорыв в последнем десятилетии.
Напомним, в сентябре 2018 глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин анонсировал гендерный аудит в МИДе.
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07.03.2019 22:07