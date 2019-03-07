Нардеп Иванчук просит НАБУ не публиковать информацию об уголовных делах через СМИ

Представитель "Народного фронта" согласен встретиться с детективами в любое назначенное время.

Нардеп Иванчук просит НАБУ не публиковать информацию об уголовных делах через СМИ
Андрей Иванчук
Фото: Макс Левин

Национальное антикоррупционное бюро должно прекратить передавать сообщения об уголовных делах через средства массовой информации. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, член фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что "сегодня экс-глава администрации бывшего президента Януковича в своих СМИ сообщил информацию от своих источников в НАБУ о возбуждении уголовного дела против меня".

"Хочу обратиться к руководству НАБУ - прекратить передавать сообщения об уголовных делах через СМИ", - подчеркнул он.

"В свою очередь также хочу через СМИ обратиться к НАБУ: где переданные в суд расследование по хищению миллиардов из банков, дела по неуплате миллиардов налогов, коррупционные дела чиновников?", - спросил Иванчук.

Он также подчеркнул, что готов ответить на все вопросы НАБУ в любое удобное для них время.

Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили об открытии уголовно производства НАБУ в отношении Иванчука, связанного с недостоверными сведениями в декларации о доходах за 2015-2017 годы, в частности, о доходах супруги Иванчука.


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