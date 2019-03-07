Шесть партий подкупают избирателей "добрыми делами", - КИУ

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" отмечает, что на сегодняшний день шесть политических партий предоставляют избирателям разные подарки и услуги.

Об этом рассказал гендиректор КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"По данным наблюдения КИУ, мы отмечаем, что на сегодня шесть политических партий подкупают избирателей "добрыми делами", - сказал Кошель.

По его словам, только за февраль было зафиксировано более 70 фактов использования партиями, депутатами от этих партий разных уровней таких способов, как предоставление избирателем подарков, услуг, проведением ремонтных работ по благоустройству. Среди таких партий: "УКРОП", Радикальная партия Олега Ляшко, ВО "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Оппозиционный блок", "За життя".

"Среди кандидатов в президенты наиболее заметную агитационную кампанию проводят действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Также почти во всех областях заметна агитационная кампания лидера партии "Гражданская позиция Анатолия Гриценко, Олега Ляшко, шоумена Владимира Зеленского и мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового", - отметил гендиректор КИУ.

Вместе с тем, согласно мониторингу КИУ, 14 кандидатов президенты вообще не проводят предвыборную кампанию.

Напомним, в Киеве полиция начала штрафовать за политрекламу на балконах.

6 февраля комитет Рады поддержал законопроект МВД об усилении ответственности за нарушения на выборах. Ранее в МВД создали специальную группу советников, которая будет заниматься реагированием на нарушения. МВД намерено фиксировать нарушения, оглашать его и передавать в Центризбирком, где могут выносить санкции - предупреждать, снимать кандидата и т.д.

Полиция также заявила, что будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп.