Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: шесть человек погибли

В воскресенье 22 мая роSSийские войска обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области. В результате обстрела шесть человек погибли и 11 человек получили травмы, информирует Национальная полиция в Telegram.

"Разрушения получили 74 гражданских объекта - жилые дома, школа, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

Враг ударил по населенным пунктам – Бахмут, Лиман, Николаевка, Соледар, Авдеевка, Железное, Ягодное, Клиновое, Краснополье, Нью-Йорк, Орловка, Берестово.

Оккупанты обстреливают мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии. Всего за сутки зафиксировано 18 ударов.