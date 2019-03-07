Луценко: в деле о взятке Юрию Тимошенко замешан нардеп Дубиль из "Батькивщины"

Депутату может грозить лишение неприкосновенности.

Луценко: в деле о взятке Юрию Тимошенко замешан нардеп Дубиль из "Батькивщины"

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле о даче взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко замешан народный депутат Валерий Дубиль из "Батькивщины".

Об этом он сообщил на брифинге, показав телефонную переписку "Валєры (БЮТ)" с Тарасом Костанчуком, задержанным за взятку.

"Это номер народного депутата Дубиля Валерия, который, очевидно, является заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты", - заявил он.

Луценко напомнил, что Дубиль также фигурирует в уголовном производстве СБУ о "пирамиде" кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Он сказал, что этого достаточно для того, чтобы подать представление на снятие неприкосновенности с Дубиля. "После обработки всех вещественных доказательств, после определенных следственных действий с фигурантами мы, конечно, пойдем в Верховную Раду. Думаю, это может попасть на следующую пленарную неделю", - сказал генпрокурор.

Луценко также зачитал предложение Костанчука, переданное помощнику Юрия Тимошенко:

"Мое предложение для Юры. Первое: выходит чистым из ситуации, становится героем для народа, что не пошел на поводу у власти, не дал себя использовать, не продался Пороху. Становится известным публичным лицом, мы помогаем с раскруткой в СМИ. Второе: становится одним из лидеров Партии защитников Украины, начинает работать на будущие выборы Верховной Рады. На следующие президентские - уже кандидат от партии. Третье: закрывают уголовные дела и по тебе, и по нему. Четвертое: появляется финансирование работы и политической деятельности - 10 млн только на этот год".

"Вариант, если он остается на выборах: для народа Юра предатель, который работает на Пороха, продал свою фамилию за какие-то деньги. Второе: абсолютное забвение после выборов, никому больше не будет интересен, таких не любят. Третье: уголовные преследования от МВД по членам комиссии, которые будут заниматься кражей бюллетеней, за финансирование, за все, что придумают. Четвертое: обливание грязью в СМИ от оппонентов Пороха. Пятое: останется в истории как человек, который удачно использовал свою фамилию".

Луценко считает, что это нельзя расценивать иначе, как шантаж.

Напомним, что на выборах президента Украины баллотируются малоизвестный народный депутат Юрий Владимирович Тимошенко и бывший премьер-министр Юлия Владимировна Тимошенко.

Юлия Тимошенко считает, что ее однофамилец баллотируется для того, чтобы отобрать у нее часть голосов.


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