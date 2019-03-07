Зеленский заявил, что против него готовят уголовные дела

"Власть пробила дно".

?Зеленский заявил, что против него готовят уголовные дела
Владимир Зеленский
Фото: Ukrainian foto

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявляет, что против него готовятся провокации та территории "ЛНР" и ряд уголовных производств.

Об этом он заявил в своем видеообращении в Фейсбуке.

"Сейчас власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис. Во-вторых, регистрируют уголовное дело против меня, против "Квартала" - отмывание каких-то там денег. Третье - появилась информация, что специальные люди ищут контакты на территории "ЛНР", чтобы там установить мои политические билборды, билборды с моим лицом. Я очень рад, что у нашей власти много друзей среди террористов. Четвертое - депутат из одной партии из трех букв… регистрирует уголовное дело лично против меня", - сказал Зеленский.

Он также допустил, что в ближайшее время появится уголовное дело против него, за то, что он "якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека".

Зеленский поблагодарил людей, которые ему помогают, а тем, кто распространяет фейки, заявил: "Мы все помним, ничего не забудем".

Напомним, 4 марта полиция Киева сообщила, что проверяет информацию об установке "прослушки" на крыше офиса Зеленского на улице Белорусской, которую обнаружил охранник кандидата в президенты.

В Службе безопасности подтвердили, что проводят оперативно-технические мероприятия по этой улице, но эти мероприятия никак не связаны с кандидатами в президенты Украины или их окружением.


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