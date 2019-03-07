Задержанного в Греции подельника Курченко отпустили после визита генпрокурора фюрера РФ - СМИ

Калинин вылетел в РФ "в сопровождении дипломатов из роSSийского посольства".

Бывший исполнительный директор компании Сергея Курченко "ВЕТЭК" россиянин Евгений Калинин, которого арестовали 28 февраля в Греции по запросу Украины, освобожден.

Об этом сообщают роSSийские СМИ .

По словам его адвоката Янниса Рахиотиса, россиянин вчера вечером, 6 марта, вылетел в Москву.

"Калинин освобожден в среду вечером и уже вылетел в Москву", - сказал адвокат, отметив, что его подзащитный был освобожден по решению прокуратуры Афинского апелляционного суда.

"В соответствующем решении указывалось, что он был арестован и отправлен в тюрьму по ошибке, поскольку в отношении него не было действующего международного ордера на арест. Освобождению предшествовал визит генерального прокурора РоSSии господина Чайки к министру юстиции Греции и в прокуратуру Верховного суда", - пояснил Рахиотис.

По словам адвоката, Калинин вылетел в РФ "в сопровождении дипломатов из роSSийского посольства в Афинах и вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию, чтобы поддержать его".

Напомним, 2 марта Калинина задержали в аэропорту Афин. Сообщалось, что он будет отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию.

Калинин до 2011 года был вице-президентом "ТНК-ВР Коммерс" (украинской "дочки" роSSийской нефтяной компании "ТНК-ВР Холдинг", впоследствии поглощенной "Роснефтью"). На Курченко он работал с 2011 года. В марте 2014, когда беглый олигарх по запросу Генпрокуратуры Украины был объявлен в международный розыск, Калинин уволился из ВЕТЭК.

Согласно списку разыскиваемых лиц на сайте МВД , Калинина обвиняют в по ст. 255 (создание преступной организации), ст. 366 (служебная подделка) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).