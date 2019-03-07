При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)

Местонахождение второго злоумышленника устанавливается.

При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
Юрий Тимошенко
Фото: YouTube

При попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, председатель одной из политических партий задержан непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины - кандидату в Президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах главы государства.

Задержание произошло в ходе осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).

"Вышеуказанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в Президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах, которые должны состояться 31.03.2019, путем написания заявления в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн. грн", - написал Лысенко в фейсбуке.

Пресс-секретарь ГПУ добавил, что кандидат в президенты, "осознавая, что злоумышленники своими умышленными действиями побуждают его к совершению преступления, обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины".

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление местонахождения второго злоумышленника.

Обновлено. По информации собеседников theБабель в правоохранительных органах, силовики задержали двух мужчин - главу "Партии защитников Украины" Тараса Костанчука и Александра Ищенко. Именно они, по версии следствия, уговаривали Юрия Тимошенко отказаться от участия в выборах за 5 млн. гривен. Также Костанчук вел переписку с народным депутатом, который просил его закончить дело быстрее.

Костанчук был помощником депутата 6-го созыва Юрия Кармазина ("Наша Украина"), который тоже баллотируется в Президенты, а в нынешнем созыве - Семена Семенченко ("Самопомощь").

На президентских выборах 2014 года Костанчук был уполномоченным представителем депутата Рады Юрия Бойко, который уже зарегистрирован кандидатом на нынешних выборах. В 2015 Костанчук стал депутатом городского совета Вишнёвого Киевской области от "Блока Петра Порошенко", а в 2016 на довыборах баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу в Чернигове.

Позже принимал участие в деятельности движения "Справедливость" Валентина Наливайченко, который тоже баллотируется в президенты.

Тарас Костанчук и сам подавал документы на регистрацию кандидатом в президенты, но получил отказ. Причиной стал пункт программы о смертной казни для госслужащих-коррупционеров.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты"Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты
Комитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное времяКомитет Европарламента одобрил отмену перевода часов на сезонное время
Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"Петрова и Боширова пригласили в МГУ на "Скрипальские чтения"
Филатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятникФилатов обещает 200 тыс. гривен "за сломанные руки" вандалов, разрисовавших памятник
Внучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в УкраинуВнучатый племянник Махно дал согласие на возвращение праха предка в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан глава одной из политических партий, - ГПУПри попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан глава одной из политических партий, - ГПУ
Кандидату в президенты Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироватьсяКандидату в президенты Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться
Во Львове начальник управления финконтроля горсовета задержан на взяткеВо Львове начальник управления финконтроля горсовета задержан на взятке
Климкин назвал задержание архиепископа Климента в Крыму провокацией КремляКлимкин назвал задержание архиепископа Климента в Крыму провокацией Кремля
В Красноильске хулиганы привязали агитационную палатку Тимошенко к машине и увезлиВ Красноильске хулиганы привязали агитационную палатку Тимошенко к машине и увезли
Архиепископа ПЦУ, задержанного в Симферополе, отпустилиАрхиепископа ПЦУ, задержанного в Симферополе, отпустили
Омбудсмен Денисова связывает задержание архиепископа Климента с его поездкой к политзаключенному ГрибуОмбудсмен Денисова связывает задержание архиепископа Климента с его поездкой к политзаключенному Грибу
МИД назвал задержание Климента наступлением на украинское православие в КрымуМИД назвал задержание Климента наступлением на украинское православие в Крыму
РоSSийский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"РоSSийский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Нацполиция расследует, кто дал деньги на залог кандидату ТимошенкоНацполиция расследует, кто дал деньги на залог кандидату Тимошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости