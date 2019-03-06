Правительство Мадуро объявило посла ФРГ персоной нон грата

Правительство Венесуэлы объявило посла Германии Даниэля Кринера персоной нон грата и потребовало, чтобы он покинул страну в течение 48 часов, передает Немецкая волна.

Венесуэльские власти обвиняют немецкого дипломата во вмешательстве во внутренние дела страны, говорится в заявлении МИД Внесуэлы, опубликованном на сайте ведомства в среду, 6 марта.

"Венесуэла считает неприемлемым, что иностранный дипломат ведет себя на ее территории скорее как политик, участвующий в заговоре экстремистских секторов венесуэльской оппозиции", - говорится в заявлении. В МИД Германии подтвердили сообщения о том, что Кринер объявлен персоной нон грата.

4 марта Кринер вместе с дипломатами из других стран Европы, Латинской Америки и США в международном аэропорту Каракаса ожидал прибытия временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Его возвращение - "шаг к политическому и мирному процессу по преодолению кризиса в Венесуэле", написал Кринер в своем микроблоге в Twitter .

За прошедшие полторы недели Хуан Гуайдо посетил Аргентину, Бразилию , Парагвай и другие страны Южной Америки, он выступал перед публикой, требуя открыть границы Венесуэлы для поставок гуманитарной помощи и призывая венесуэльских военных перейти на сторону оппозиции.

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. На данный момент его признали таковым более 50 государств в мире, включая Германию, США и ряд стран Латинской Америки.