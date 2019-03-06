Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым

С 23 марта будет объявлен открытый конкурс на должность главы "Нафтогаза".

Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Фото: Макс Левин

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал конкурс на замещение должности главы правления "Нафтогаза", которая станет вакантной после 22 марта.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

"Мы сегодня принимает решение о том, чтобы с 23 марта объявить публичный, открытый конкурс согласно постановлению правительства №777 на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Также обратимся к наблюдательному совету с точки зрения подготовки предложений условий нового контракта нового председателя", - сказал премьер-министр Украины.

Нынешний глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев был назначен в марте 2014 года, и срок его пятилетнего контракта истекает 22 марта. Наблюдательный совет хотел продлить контракт с Коболевым на три года с нынешним окладом 2,08 млн гривен в месяц.

Однако Гройсман еще в январе заявил, что правительство не будет продлевать контракт с правлением "Нафтогаза" при сохранении нынешних зарплат.

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в 2017 году получил 47,1 млн гривен зарплаты и дополнительных текущих премий.

Общая компенсация управленческому персоналу в составе 6 членов правления и 9 директоров в 2017 году составила 214 млн гривен с учетом заработных плат и дополнительных поточных премий (в 2,46 раза больше, чем в 2016 году).

В 2018 году Андрей Коболев получил $7,9 млн (и перевел их маме в Америку), а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн премии за победу в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Общий объем премий менеджменту "Нафтогаза" в количестве 41 человека утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), что будет составлять 46,3 млн долл. США.

В мае 2018 года должны были выплатить первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 млрд долларов).


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