Госдума РоSSии приняла во втором чтении законопроекты, предусматривающие ответственность за размещение фейковых новостей в интернете и оскорбление власти. Об этом пишет роSSийское издание "Дождь".

Перед вторым чтением к законопроекту о фейковых новостях приняли поправки, которые выводят из-под ответственности традиционные медиа" - СМИ , получившие лицензию Роскомнадзора. Такие издания получат возможность удалить недостоверную информацию и избежать блокировки.

Также Госдума приняла поправки к законопроекту о неуважении к власти в интернете. Их предлагали поднять в 20 раз — максимальный штраф для граждан составит 100 тысяч рублей.

Законопроекты прошли первое чтение в конце января. Обе инициативы не поддержали Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст.