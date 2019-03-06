В РоSSии закон об ответственности за фейковые новости и неуважение к власти прошел второе чтение

Избежать блокировки могут только СМИ, получившие лицензию Роскомнадзора.

В РоSSии закон об ответственности за фейковые новости и неуважение к власти прошел второе чтение
Фото: obozrevatel.com

Госдума РоSSии приняла во втором чтении законопроекты, предусматривающие ответственность за размещение фейковых новостей в интернете и оскорбление власти. Об этом пишет роSSийское издание "Дождь".

Перед вторым чтением к законопроекту о фейковых новостях приняли поправки, которые выводят из-под ответственности традиционные медиа" - СМИ, получившие лицензию Роскомнадзора. Такие издания получат возможность удалить недостоверную информацию и избежать блокировки.

Также Госдума приняла поправки к законопроекту о неуважении к власти в интернете. Их предлагали поднять в 20 раз — максимальный штраф для граждан составит 100 тысяч рублей.

Законопроекты прошли первое чтение в конце января. Обе инициативы не поддержали Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст.

Напомним, Госдума РоSSии приняла в третьем чтении закон, запрещающий военнослужащим рассказывать в интернете и СМИ информацию о себе и сослуживцах, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность. За закон "О статусе военнослужащих" проголосовали 408 депутатов, против не выступил никто.


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