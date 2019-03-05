Посол США посоветовала провести аудит "Укроборонпрома"

По словам Йованович, это поможет в борьбе с коррупцией в секторе нацбезопасности.

Посол США посоветовала провести аудит "Укроборонпрома"
Фото: пресс-служба президента

Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович считает, что аудит государственного концерна "Укроборонпром" поможет в борьбе с коррупцией в секторе нацбезопасности.

По ее мнению, решение об аудите должен принять Кабинет министров, передает РБК-Украина.

"Правительство Украины должно также провести аудит "Укроборонпрома" и рассекретить приказы. Таким образом это поможет в борьбе с коррупцией в секторе национальной безопасности и обороны... Это поможет сделать эту систему более прозрачной. Таким образом, и лекарства, и оружие будет попадать в руки украинских бойцов", - заявила Йованович.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело по результатам анализа информации, изложенной в третьей части расследования "Bihus.info" о фактах хищения в оборонке.

Накануне вышла третья часть расследования программы "Наші гроші" о хищениях в оборонном секторе. Из программы следовало, что нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин и уволенный с поста первого замсекретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.

25 февраля 2019 года вышло расследование о том, как государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.


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