Неизвестные под видом НАПК запрашивали у чиновников личные данные

Агентство предотвращения коррупции просит всех субъектов декларирования не отвечать телефонным мошенникам.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявляет, что неизвестные под видом сотрудников агентства пытаются по телефону узнать у субъектов декларирования личные данные. НАПК просит чиновников не предоставлять никакие личные данные телефонным мошенникам.

"В НАПК поступила информация о попытках неизвестных лиц получить от субъектов декларирования личные данные в телефонном режиме. Под видом проверки деклараций неизвестные лица, представляясь работниками аппарата Национального агентства пытаются получить любую информацию в отношении граждан, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции", или членов их семей, требуют погашения кредитов и тому подобное", - сказано в сообщении агентства.

НАПК не требует от чиновников и госслужащих предоставления никакой информации таким способом, а любые сведения уполномоченными лицами Нацагентства в официальной письменной форме почтовым отправлением или электронным письмом.

Также НАПК просит в случае попыток неизвестных лиц получить информацию под видом полной проверки декларации сообщать об этом на электронную почту агентства.

Напомним, после признания неконституционной стать Уголовного кодекса о незаконном обогащении в НАПК "зависли" около 500 деклараций чиновников.


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