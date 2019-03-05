Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"

Он пригрозил журналистам "люлями" и обвинил их в дискредитации Порошенко.

?Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
Фото: Ваші гроші

Фигурант коррупционного скандала в "Укроборонпроме" Игорь Гладковский снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші".

Двухминутное видео копирует стилистику оригинальной передачи "Наші гроші", а сам Гладковский в ролике одет как ведущий Денис Бигус.

Суть видео сводится к тому, что расследование журналистов - фейк, главным образом направленный на дискредитацию президента Петра Порошенко.

"Цель номер один - дискредитировать действующего президента во время предвыборной кампании. И это главная причина появления расследования программы "Наші гроші". Для этого выбирают человека, связанного тесными рабочими связями с главой государства, накрывают шквальным огнем фейков. Людям навязывается мнение: команда плохая - значит и президент плохой. Такой мишенью для фейков выбрали моего отца, первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Чтобы точно не промазать по цели, всюду в расследовании фигурирует и моя скромная персона", - заявил Гладковский-младший.

Он пригрозил, что может за каждый недоказанный факт "выписать люлей" в суде.

"А еще вы очень скоро узнаете, кто на самом деле слепил этот фейк и слил его журналистам", - говорится в видео.

Напомним, 25 февраля 2019 года вышло расследование о том, как государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.

4 марта вышла еще одна часть расследования, где утверждается, что в 2017 году эти же люди поставили "Укрспецэкспорту" роSSийские высотомеры по завышенной в семь раз цене. Чистая прибыль схемщиков только на одной этой сделке могла составить около 300 тысяч долларов.


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