Синод ПЦУ принял решение о богослужении УГКЦ в Софийском соборе в Киеве

В ПЦУ подчеркнули, что Святая София была и остается кафедральным собором православных верующих.

Синод ПЦУ принял решение о богослужении УГКЦ в Софийском соборе в Киеве
Фото: Макс Требухов

Священный Синод Православной церкви Украины одобрил письмо главе Украинской греко-католической церкви Святославу по поводу проведения католического богослужения восточного обряда в соборе Святой Софии в Киеве.

Об этом говорится в журнале заседания Священного Синода ПЦУ от 4 марта 2019 года.

В ходе заседания Священный Синод постановил поддержать позицию митрополита Киевского и всея Украины Епифания, высказанную им в письме к главе УГКЦ Святославу от 19 февраля 2019 года в связи с публично объявленным намерением совершения в соборе Святой Софии Киевской католического литургического богослужения восточного обряда.

"Одобрить и направить блаженнейшему верховному архиепископу Святославу письмо Священного Синода по данному вопросу. Констатировать, что в течение тысячелетия собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов. Считать полезным сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделов ", - говорится в журнале заседания.

Напомним, 23 февраля патриарх Филарет призвал главу УГКЦ отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной литургии в соборе Святой Софии. По мнению Патриарха, это может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев.

25 февраля департамент информации УГКЦ сообщил о том, что встреча предстоятелей Украинской греко-католической церкви Святослава и Православной церкви Украины Епифания для обсуждения нерешенных вопросов планируется в ближайшее время.


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