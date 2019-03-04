Британия призвала РоSSию освободить украинских моряков

Прошло 100 дней, как РоSSия захватила 24 украинских военных и три корабля в Черном море.

Великобритания призывает РоSSию немедленно освободить украинских военнопленных моряков, задержанных у Керченского пролива 25 ноября прошлого года, и обеспечить свободный проход через Керченский пролив в Черное море.

Об этом говорится в сообщении посольства Соединенного Королевства в Украине.

"Прошло 100 дней, как РоSSия захватила 24 украинских военных и три корабля в Черном море. Мы призываем РоSSию их освободить немедленно и обеспечить свободный проход через Керченский пролив в Черное море", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября прошлого года РоSSия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении госграницы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву. Украина расценила это как акт военной агрессии, а ПАСЕ признала захваченных моряков военнопленными

В декабре секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина пригласила международных партнеров принять участие в проходе кораблей ВМС из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. В роSSийском МИДе в ответ заявили, что это "может усугубить ситуацию".