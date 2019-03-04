Садовый подал в ЦИК заявление об отзыве своей кандидатуры
Лидер "Самопомощи" заявил о поддержке Гриценко.
Мэр Львова Андрей Садовый подал заявление в Центральную избирательную комиссию об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины 31 марта 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба "Сомопомощи".
"Именно сейчас Украина имеет шанс выбрать проукраинского антикоррупционного президента. Тот путь, которым идет страна сейчас, заведет в очень темные времена. Кто-то может со мной согласиться, не согласиться, но я так думаю. И поэтому я принял для себя непростое, но очень ответственное решение", - цитирует Садового пресс-служба политсилы.
Несмотря на отзыв своей кандидатуры, политик призвал всех избирателей прийти на участки в день выборов и выполнить свой "священный долг" - проголосовать.
"Знаете, как на Пасху все христиане идут святить паски? Так чтобы все пришли и проголосовали - это очень важно. Каждый будет иметь свои приоритеты в отношении того или иного кандидата. Но надо проголосовать, чтобы у нас не украли выборы и чтобы они прошли честно", - заявил Садовый.
Как сообщалось, 1 марта Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.
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Политика
04.03.2019 19:38